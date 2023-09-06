Українців просять перебувати в укриттях. На столицю ще йдуть ракети, інформує 24 Канал.

До теми Повітряна тривога: ворог випустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС

Вибухи у Києві

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Києві працює ППО, тому необхідно бути в укриттях.

На столицю ще йдуть ракети,

– написав він.

За даними очевидців, пролунало близько 10 вибухів по всій області.

До речі, у КОВА також попереджали про ракетну небезпеку. Там заявляли, що сили ППО вже працюють.

"Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін", – наголосили у КОВА.

Станом на 6:10 у всіх областях, де оголошено повітряну тривогу, проводиться дорозвідка повітряного простору. Якщо нових цілей не виявлять – очікуємо на відбій.