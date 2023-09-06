По предварительной информации, россияне предположительно обстреляли Константиновку из комплекса С-300. Что известно о ракетном ударе, пострадавших и погибших – передает 24 Канал.

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Россияне цинично атаковали центр города

Около 15:20 корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что россияне цинично атаковали центр города в Константиновке в Краматорском районе Донецкой области. Как сообщили впоследствии, под ударом оказался Центральный рынок. Предварительно сообщают, что россияне нанесли ракетный удар С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что россияне атаковали центр Константиновки. Он подчеркнул, когда "кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит закрывать глаза на реальность и полномасштабную бесчеловечность".

Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!

– сообщил Зеленский.

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На месте удара сейчас работают спасатели. Пожар площадью 300 квадратных метров был ликвидирован. В результате ракетного удара повреждено около 30 торговых павильонов.

Спасатели ликвидируют пожар в Константиновке: смотрите видео

Спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона сообщила, что рынок в Константиновке был очень популярен и здесь всегда было много людей, даже в будний день. Вместе с тем она констатировала, что люди в городе настолько привыкли к войне, что никакой паники нет.

"Возможно, я скажу страшные вещи, но люди, нуждавшиеся в медицинской помощи, получили ее уже в полной мере и сейчас находятся в больницах. В общем, ситуация в Константиновке, я бы сказала, не изменилась. Люди настолько привыкли к войне, что просто ходят по улице и обсуждают, что произошло. Какой-то общей паники нет, потому что никакого безопасного места на территории Донецкой области, к сожалению, нет", – рассказала Игнатченко о ситуации в городе.

Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на 16:00 6 сентября известно, о 44 пострадавших в результате атаки – 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших – 1 ребенок.

ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным,

– сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По состоянию на 16:16 6 сентября известно о 31 раненом человеке в результате ракетного удара по Константиновке.

Количество пострадавших по состоянию на 17:30 6 сентября увеличилось – известно о 34 раненных.

По состоянию на 18:12 поисково-спасательную операцию завершили. Клименко сообщил, что в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Прокуратура начала расследование

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что по факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное расследование.

Следователи фиксируют все последствия атаки на Константиновку. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Последствия удара по рынку в Константиновке: смотрите видео

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России,

– отметили в прокуратуре.

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