В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк поделилась деталями относительно ночной атаки. По ее словам, оккупанты снова направили "Шахеды" по южным регионам Украины, передает 24 Канал.

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Под угрозой были Николаевщина и Одесщина

По результатам боевой работы, силами противовоздушной обороны, в том числе воздушного командования "Юг", были уничтожены два беспилотника над Николаевщиной и 14 над Одесщиной,

– отметила она.

Спикер добавила, что попаданий не фиксировали. В то же время, есть последствия боевой работы. Обломками сбитого беспилотника повредили нежилое здание, а также загорелась сухая трава. Пожар оперативно ликвидирован, никто не пострадал.