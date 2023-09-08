О прилетах рассказал городской голова Сум Александр Лисенко. Он объяснил жителям, что известно об утренних взрывах.

Читайте также Будут бить не только ракетами: в Воздушных силах спрогнозировали возможные сценарии на осень

Один дом разрушен

По его словам, ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. Он добавил, что некоторые дома получили повреждения, а еще один – разрушен.

Мэр добавил, что пострадавшим оказывают помощь, а также работают все соответствующие службы.

Что известно об атаке Сум утром

Начнем с того, что в 05:35 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы извещали о том, что может быть ракетный удар.

В 05:44 поступила информация о том, что в Сумах раздались взрывы. Об этом сообщили в СМИ.

Уже в 05:53 в Сумской ОВА сообщили, что в Сумах работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не покидать их, пока не будет сигнала об отбое.

Жителей призвали оставаться в укрытиях и не покидать их, пока не будет сигнала об отбое. В 05:57 в Сумской области объявили об отбое воздушной тревоги.

Утром также прогремели взрывы в Запорожье

В 06:22 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Жителей предупредили об угрозе ракетного удара. Обратите внимание, что также сирены звучали в Днепропетровской области.

Уже в 06:40 местные корреспонденты сообщили, что в городе прогремели взрывы. В 06:41 известили о повторном звуке взрыва.

Массированные атаки осенью могут возобновиться

Это неоднократно отмечали представители нашего войска. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат спрогнозировал, чем враг может бить по критической инфраструктуре Украины этой осенью.

Следует ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование ракет еще старых советских таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям,

– отметил Игнат.

Он отметил, что для ударов вглубь Украины оккупанты будут использовать более новое вооружение. 24 Канал отмечает, что речь идет о высокоточных ракетах: "Калибры", Х-101/Х-555 и "Кинжалы". Кроме того, по словам Игната, враг будет бить ударными дронами. Последних будет гораздо больше, ведь россияне имеют возможность складывать их на территории своей страны-террориста.