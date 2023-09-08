Про прильоти розповів міський голова Сум Олександр Лисенко. Він пояснив мешканцям, що відомо про ранкові вибухи.

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Один будинок зруйнований

За його словами, ракета влучила у приватні будинки у районі Козацького проспекту. Він додав, що деякі будинки зазнали пошкоджень, а ще один – зруйнований.

Міський голова додав, що постраждалим надають допомогу, а також працюють усі відповідні служби.

Що відомо про атаку Сум зранку

Почнімо з того, що о 05:35 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили сповіщали про те, що може бути ракетний удар.

О 05:44 надійшла інформація про те, що у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили в ЗМІ.

Уже о 05:53 у Сумській ОВА сповістили, що у Сумах працює ППО. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не покидати їх доти, поки не буде сигналу про відбій.

Мешканців закликали залишатися в укриттях і не покидати їх доти, поки не буде сигналу про відбій. Власне, о 05:57 у Сумській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Зранку також пролунали вибухи у Запоріжжі

О 06:22 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Мешканців попередили про загрозу ракетного удару. Звернімо увагу, що також сирени лунали у Дніпропетровській області.

Вже о 06:40 місцеві кореспонденти повідомили про те, що в місті пролунали вибухи. О 06:41 сповістили про повторний звук вибуху.

Масовані атаки восени можуть відновитися

На цьому неодноразово наголошували представники нашого війська. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спрогнозував, чим ворог може бити по критичній інфраструктурі України цієї осені.

Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях,

– зазначив Ігнат.

Він зауважив, що для ударів углиб України окупанти використовуватимуть новіше озброєння. 24 Канал зазначає, що мовиться про високоточні ракети: "Калібри", Х-101/Х-555 та "Кинджали". Крім того, за словами Ігната, ворог битиме ударними дронами. Останніх буде значно більше, адже росіяни мають можливість складати їх на території своєї країни-терористки.