В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог може бити не лише ракетами. Для осінньо-зимових атак окупанти можуть також використовувати "Шахеди", які самі виготовили, передає 24 Канал.

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Можуть знову бити по критичній інфраструктурі

Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях,

– зазначив Ігнат.

На його думку, для ударів углиб України ворог використовуватиме новіше озброєння. Мовиться про високоточні ракети. Ті ж "Калібри", Х-101/Х-555 та "Кинджали". Крім того, застосовуватимуть ударні безпілотники.

Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві БпЛА типу "Шахед". Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме "Шахеди" і буде більше з'являтися "Шахедів", щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати та готувати засоби протидії,

– додав речник Повітряних сил.

Зима буде непростою

На цьому напередодні в інтерв'ю наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що причиною цього буде божевільний сусід.

Зима буде складною, непростою, з урахуванням цього божевільного, який знаходиться поруч з нашою територією, – звичайно, він намагатиметься робити нам проблеми,

– наголосив Данілов.

Він підкреслив, що зараз триває максимальна підготовка до "непростого, складного періоду". За словами секретаря РНБО, це питання неодноразово обговорювали на засіданнях Ставки. Олексій Данілов додав, що "є відповідні доручення президента нашої країни, є відповідна робота відповідних структур".