За словами Президента Україна Володимира Зеленського, удар був навмисним і подібне відбувається вже не вперше. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський назвав мету удару по Костянтинівці
Зеленський наголосив, що Костянтинівка – типове цивільне місто, і там немає військових частин і близько. Тому останній удар – це ще один черговий теракт з боку Росії.
Ми розуміємо, що вони роблять. Ми прекрасно знаємо цей напрямок. Те саме було й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони – в тому напрямку росіяни завжди б'ють по цивільних людях і цивільних об'єктах, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії,
– підкреслив очільник держави.
Також він прокоментував заяви з боку деяких росіян, які одразу кинулися відбілювати цю атакую Мовляв, це "Україна сама завдала удару" – начебто був якийсь літак і він не туди влучив.
"Це абсолютна брехня. Ми розуміємо, що там відбувається та з яких видів зброї вони вдарили по нас. Вони завжди б'ють у цьому регіоні, а зараз навмисно прицільно вдарили по ринку. Просто конкретно по ринку", – заявив президент.
За його словами, перемогти цей російський терор – це завдання для усіх у світі. Але передусім для українців і партнерів Києва.
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Ракетний удар по Костянтинівці: головне
- Росіяни вдарили по Центральному ринку міста посеред білого дня та неочікувано. Внаслідок прильоту там сталася пожежа.
- Попередньо, окупанти вдарили з переробленого для ударів по землі ЗРК С-300. У результаті зазнали пошкоджень 2 житлові п'ятиповерхівки: постраждало 122 квартири, а також 28 торговельних павільйонів. Ще 8 торговельних точок загарбники знищили.
- Раніше Володимир Зеленський назвав цю атаку черговим проявом російського зла. Він наголосив, коли "хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність та повномасштабну нелюдь".
- Пізно ввечері 6 вересня рятувальну операцію у Костянтинівці завершили. Станом на 21:00 відомо про 17 загиблих і 33 поранених. На жаль, постраждали не лише цивільні, а і рятувальник. Крім того, серед жертв є дитина.