За словами Президента Україна Володимира Зеленського, удар був навмисним і подібне відбувається вже не вперше. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський назвав мету удару по Костянтинівці

Зеленський наголосив, що Костянтинівка – типове цивільне місто, і там немає військових частин і близько. Тому останній удар – це ще один черговий теракт з боку Росії.

Ми розуміємо, що вони роблять. Ми прекрасно знаємо цей напрямок. Те саме було й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони – в тому напрямку росіяни завжди б'ють по цивільних людях і цивільних об'єктах, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії,

– підкреслив очільник держави.

Також він прокоментував заяви з боку деяких росіян, які одразу кинулися відбілювати цю атакую Мовляв, це "Україна сама завдала удару" – начебто був якийсь літак і він не туди влучив.

"Це абсолютна брехня. Ми розуміємо, що там відбувається та з яких видів зброї вони вдарили по нас. Вони завжди б'ють у цьому регіоні, а зараз навмисно прицільно вдарили по ринку. Просто конкретно по ринку", – заявив президент.

За його словами, перемогти цей російський терор – це завдання для усіх у світі. Але передусім для українців і партнерів Києва.

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