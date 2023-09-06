24 Канал зібрав фото і відео наслідків російського удару по середмістю, якого ворог завдав у "годину пік". На місці триває розбір завалів.

Дивіться також Десятки поранених і загиблі: усе, що відомо про терористичний удар по Костянтинівці

Рятувальну операцію завершено

Тіла на місці закінчили виносити. За даними МВС, станом на 18:30 рятувальну операцію завершено, кількість потерпілих зросла:

17 людей загинули,

34 зазнали поранень.

Серед потерпілих – рятувальник. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, серед загиблих – одна дитина.

На місці удару по Костянтинівці продовжують працювати служби / Фото Радіо Свободи

Рятувальники опублікували кадри, на яких видно масштаб руйнувань, а також роботу медиків.

Як виглядає обстріляний ринок у Костянтинівці: відео Радіо Свободи

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію.

Що відбувається на місці удару / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Нагадаємо, що окупанти вдарили по ринку о 14:04. В місці влучання зайнялася пожежа, її вдалося локалізувати.

Пожежа на місці влучання: відео

Поліцейські-парамедики працюють на місці удару в Костянтинівці:

На злочинний обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих та показав момент влучання у ринок Костянтинівки.

Зауважимо, що напередодні російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку і Шахтарське на Донеччині, поранивши 5-х людей.

Важливо! Донецька область ледь не щодня зазнає російських обстрілів, які забирають або руйнують життя цивільних людей.