24 Канал собрал фото и видео последствий российского удара по центру, который враг нанес в "час пик". На месте идет разбор завалов.
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Спасательная операция завершена
Тела на месте перестали выносить. По данным МВД, по состоянию на 18:30 спасательная операция завершена, количество пострадавших возросло:
- 17 человек погибли,
- 34 получили ранения.
Среди пострадавших – спасатель. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди погибших – один ребенок.
На месте удара по Константиновке продолжают работать службы / Фото Радио Свобода
Спасатели опубликовали кадры, на которых виден масштаб разрушений, а также работа медиков.
Как выглядит обстрелянный рынок в Константиновке: видео Радио Свобода
ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.
Что происходит на месте удара / Фото с телеграма Владимира Зеленского
Напомним, что оккупанты ударили по рынку в 14:04. В месте попадания занялся пожар, его удалось локализовать.
Пожар на месте попадания: видео
Полицейские-парамедики работают на месте удара в Константиновке:
На преступный обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и показал момент попадания в рынок Константиновки.
Заметим, что накануне российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское Донецкой области, ранив 5 человек.