24 Канал собрал фото и видео последствий российского удара по центру, который враг нанес в "час пик". На месте идет разбор завалов.

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Спасательная операция завершена

Тела на месте перестали выносить. По данным МВД, по состоянию на 18:30 спасательная операция завершена, количество пострадавших возросло:

17 человек погибли,

34 получили ранения.

Среди пострадавших – спасатель. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди погибших – один ребенок.

На месте удара по Константиновке продолжают работать службы / Фото Радио Свобода

Спасатели опубликовали кадры, на которых виден масштаб разрушений, а также работа медиков.

Как выглядит обстрелянный рынок в Константиновке: видео Радио Свобода

ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию.

Что происходит на месте удара / Фото с телеграма Владимира Зеленского

Напомним, что оккупанты ударили по рынку в 14:04. В месте попадания занялся пожар, его удалось локализовать.

Пожар на месте попадания: видео

Полицейские-парамедики работают на месте удара в Константиновке:

На преступный обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и показал момент попадания в рынок Константиновки.

Заметим, что накануне российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское Донецкой области, ранив 5 человек.

Важно! Донецкая область чуть ли не каждый день подвергается российским обстрелам, которые уносят или разрушают жизнь гражданских людей.