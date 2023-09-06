Також Президент України повідомив деталі про нові оборонні домовленності з країнами-партнерами.
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Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Володимир Зеленський у 560 день повномасштабної війни традиційно звернувся до українців. Він розповів про деталі ракетного удару по Костянтинівці.
Також Президент України повідомив деталі про нові оборонні домовленності з країнами-партнерами.
Дивіться також Блінкен поговорив із Зеленським: анонсував можливу зустріч з Байденом
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео