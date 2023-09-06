Также Президент Украины сообщил о новых оборонных договоренностях со странами-партнерами.
Блинкен поговорил с Зеленским: анонсировал возможную встречу с Байденом
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Владимир Зеленский в 560-й день полномасштабной войны традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о деталях ракетного удара по Константиновке.
Также Президент Украины сообщил о новых оборонных договоренностях со странами-партнерами.
Блинкен поговорил с Зеленским: анонсировал возможную встречу с Байденом
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео