По словам Президента Украины Владимира Зеленского, удар был умышленным и подобное происходит уже не впервые. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с премьером Дании Мэтте Фредериксен, сообщает 24 Канал.

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Зеленский назвал цель удара по Константиновке

Зеленский подчеркнул, что Константиновка – типичный гражданский город, и там нет военных частей и в помине. Поэтому последний удар – это еще один очередной теракт со стороны России.

Мы понимаем, что они делают. Мы прекрасно знаем это направление. То же было и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны – в том направлении россияне всегда бьют по гражданским людям и гражданским объектам, куда достают теми или иными видами ракет или артиллерии.

– подчеркнул глава государства.

Также он прокомментировал заявления со стороны некоторых россиян, которые сразу бросились отбеливать эту атаку. Мол, это "Украина сама нанесла удар" – якобы был какой-то самолет и он не туда попал.

"Это абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит и какими видами оружия они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе, а сейчас намеренно прицельно ударили по рынку. Просто конкретно по рынку", – заявил президент.

По его словам, победить этот российский террор – это задача для всех в мире. Но, прежде всего, для украинцев и партнеров Киева.

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