Глава Краматорской ОВА сообщил, что информации о жертвах обстрела не поступало. Власти призывают граждан не приближаться к неразорванным боеприпасам.

Смотрите также Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Оккупанты атаковали город Краматорск

Около 16:40 в Краматорске Донецкой области прогремели несколько взрывов. Сообщается, что россияне атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня. Одна из ракет попала в жилой дом и, к счастью, не разорвалась. Пострадавших нет, на месте работают спасатели.

Другой снаряд также упал прямо на местную дорогу недалеко от жилых домов. Боеприпас также не разорвался – он застрял прямо в дорожном покрытии.

Ракета попала прямо в дорогу / Радио Свобода

Сообщается, что также в результате атаки пострадало Краматорское кладбище. Ракета упала недалеко от кладбища – взрывной волной даже вывернуло могилу. На территории образовалась впадина.

Оккупанты попали ракетой в кладбище / Донецкая ОВА

Информации о погибших или пострадавших пока нет. Краматорские власти подчеркивают, что приближаться к неразорванным снарядам опасно. При их обнаружении необходимо звонить по телефону 101.