Глава Краматорской ОВА сообщил, что информации о жертвах обстрела не поступало. Власти призывают граждан не приближаться к неразорванным боеприпасам.
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Оккупанты атаковали город Краматорск
Около 16:40 в Краматорске Донецкой области прогремели несколько взрывов. Сообщается, что россияне атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня. Одна из ракет попала в жилой дом и, к счастью, не разорвалась. Пострадавших нет, на месте работают спасатели.
Другой снаряд также упал прямо на местную дорогу недалеко от жилых домов. Боеприпас также не разорвался – он застрял прямо в дорожном покрытии.
Ракета попала прямо в дорогу / Радио Свобода
Сообщается, что также в результате атаки пострадало Краматорское кладбище. Ракета упала недалеко от кладбища – взрывной волной даже вывернуло могилу. На территории образовалась впадина.
Оккупанты попали ракетой в кладбище / Донецкая ОВА
Информации о погибших или пострадавших пока нет. Краматорские власти подчеркивают, что приближаться к неразорванным снарядам опасно. При их обнаружении необходимо звонить по телефону 101.