В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что враг может бить не только ракетами. Для осенне-зимних атак оккупанты могут также использовать "Шахеды", которые сами изготовили, передает 24 Канал.

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Могут снова бить по критической инфраструктуре

Следует ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование ракет еще старых советских таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям,

– отметил Игнат.

По его мнению, для ударов вглубь Украины враг будет использовать более новое вооружение. Речь идет о высокоточных ракетах. Те же "Калибры", Х-101/Х-555 и "Кинжалы". Кроме того, будут применяться ударные беспилотники.

Тем не менее, пожалуй, больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа "Шахед". Есть уже у них возможности у себя их складывать. Поэтому, вероятно, будут наращивать именно "Шахеды" и будет больше появляться "Шахедов", чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия.

– добавил спикер Воздушных сил.

Зима будет непростой

На этом накануне в интервью подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что причиной этого будет безумный сосед.

Зима будет сложной, непростой, с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом с нашей территорией – конечно, он будет пытаться делать нам проблемы,

– подчеркнул Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается максимальная подготовка к "непростому, сложному периоду". По словам секретаря СНБО, этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Ставки. Алексей Данилов добавил, что "есть соответствующие поручения президента нашей страны, есть соответствующая работа соответствующих структур".