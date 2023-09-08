Есть ли попадания и пострадавшие – сейчас выясняется, информирует 24 Канал. Напомним, что российские военные 7 сентября в очередной раз атаковали Запорожье и применили баллистическое вооружение.
Важно Взрыв в Запорожье: враг ударил по гражданскому объекту, есть пострадавшие
Взрывы в Запорожье
Как сообщают очевидцы и журналисты, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Позже в городе раздался повторный взрыв.
В ОВА сообщили, что утром враг попал несколькими ракетами (предварительно – баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. На месте работают все подходящие службы. Есть информация о минимум одном пострадавшем человеке. Все остальные подробности – позже.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна. Подсчет повреждений продолжается. Известно об одном пострадавшем человеке.
Оккупанты атакуют Запорожье: последние новости
- 7 сентября около 11 часов начальник ОВА сообщил, что враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением.
- Утром 6 сентября оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела потерпел разрушение объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
- В ОВА сообщили, что в результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших – работниках предприятия.
- Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна.
- Кроме этого, 22 августа в Запорожье под вражеский обстрел попало предприятие. На месте вспыхнул пожар. Так, из-за российской атаки загорелся завод. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя, распространившееся на площадь в 200 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горят 14 автомобилей. Среди них – 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке. В результате происшествия никто не пострадал.