Поздним вечером 7 сентября российские оккупанты выпустили иранские дроны-камикадзе в сторону материковой Украины. Они запустили несколько групп "Шахедов".

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К украинцам обратились с призывом

Россияне запустили в четверг дроны из Чауды и Приморско-Ахтарска.

Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно!

– заявили в Воздушных силах.

Украинцев призывали следить за сообщениями наших защитников и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Воздушные силы 7 сентября в 23:46 сообщили о приближении группы ударных дронов-камикадзе к устью Дуная. Также в настоящее время объявили воздушную тревогу в Одесской и Запорожской областях. Кроме этого, жителей Одесщины предупредили о ракетной опасности.

Силы обороны Юга тоже предупредили об опасности

Украинцев предупредили о том, что Россия снова вывела свой ракетоноситель в Черное море. Прошлой ночью это был фрегат "Адмирал Эссен". А 7 сентября оккупанты вывели фрегат "Адмирал Макаров". Он может нести до 8 "Калибров".

Будьте внимательны и осторожны! По сигналу воздушной тревоги переходите в укрытие! Враг – коварный преступник, а силы обороны – наготове!

– говорится в сообщении.

Жителей Украины призвали беречь себя.

Российский дрон-камикадзе упал в Румынии