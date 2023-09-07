Воздушные Силы обнародовали работу Gepard, из которого отрабатывали по дронам-камикадзе. Речь идет о работе Gepard в зоне ответственности Воздушного командования "Юг".
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Gepard уничтожил по меньшей мере два "Шахеда"
На обнародованных кадрах боевая работа Gepard в Одесской области. На кадрах видно, что украинским воинам удалось сбить по меньшей мере два вражеских "Шахеда".
Боевая работа Gepard в Одесской области: смотрите видео
В Воздушном командовании "Юг" информировали, что ночью 7 сентября в Одесской области было уничтожено 11 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.
Германия объявила о передаче Украине снарядов в Gepard
- Gepard – это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка. На башне, которая может вращаться на 360 градусов, установлено две 35 мм пушки и два радара – поисковый и отслеживающий. Каждое из орудий имеет быстрострельность 550 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения – 5 500 метров.
- Недавно Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Украина получит 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
- Эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что Украина получила боеприпасы нового производства.
- По его словам, эти снаряды используют для того, чтобы отбивать атаки "Шахедов". Сообщается, что Германия раньше не производила подобные боеприпасы. Снаряды были в Швейцарии, которая не хотела их предоставлять Украине из-за нейтральности.
Ночная атака "Шахедами": детали
Ночью 7 сентября были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном – в направлении южных районов Одесской области. Также "Шахеды" атаковали с Севера. Украинские бойцы уничтожили 25 дронов-камикадзе.
В Одесской ОВА 7 сентября сообщили, что россияне в четвертый раз атаковали Измаильский район.
В результате удара в нескольких населенных пунктах поврежденные объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек.