Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, насколько сложно сбивать такие цели, пишет 24 Канал. По его словам, враг всегда использует местность, рельеф и реки для того, чтобы как можно ниже прижимать к земле как ракеты, так и "Шахеды".

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Россияне применяют для атак разные маршруты и направления

Он объяснил, что такая тактика оккупантов затрудняет выявление вражеских целей. Кроме того, как сказал Игнат, россияне применяют разные маршруты и направления.

Спикер подчеркнул, что "Шахеды" летят в несколько групп, как и ночью 7 сентября. По его словам, группы могут состоять как из одного БПЛА, так и из двух – трех.

Юрий Игнат сказал, что оккупанты выбирают разные маршруты, чтобы рассредоточить внимание украинской ПВО и чтобы как можно больше дронов долетали до своей цели.

В то же время он подчеркнул, что силы ПВО Украины имеют в виду тактику россиян и так располагают свои силы и средства, чтобы как можно больше охватить территории и уничтожить больше "Шахедов".

Атаки "Шахедами": важные новости