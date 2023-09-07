Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, насколько сложно сбивать такие цели, пишет 24 Канал. По его словам, враг всегда использует местность, рельеф и реки для того, чтобы как можно ниже прижимать к земле как ракеты, так и "Шахеды".
Смотрите также Трещинка в щите Европы: что не так с реакцией Польши и НАТО на провокации Лукашенко и Путина
Россияне применяют для атак разные маршруты и направления
Он объяснил, что такая тактика оккупантов затрудняет выявление вражеских целей. Кроме того, как сказал Игнат, россияне применяют разные маршруты и направления.
Спикер подчеркнул, что "Шахеды" летят в несколько групп, как и ночью 7 сентября. По его словам, группы могут состоять как из одного БПЛА, так и из двух – трех.
Юрий Игнат сказал, что оккупанты выбирают разные маршруты, чтобы рассредоточить внимание украинской ПВО и чтобы как можно больше дронов долетали до своей цели.
В то же время он подчеркнул, что силы ПВО Украины имеют в виду тактику россиян и так располагают свои силы и средства, чтобы как можно больше охватить территории и уничтожить больше "Шахедов".
Атаки "Шахедами": важные новости
- Российские оккупанты две ночи подряд (6 и 7 сентября) атаковали Украину "Шахедами", в частности Одесскую область. Всего в сентябре оккупанты уже четыре раза атаковали дронами-камикадзе.
- В ночь на 4 сентября российские военные атаковали "Шахедами" Одесскую область и два дрона упали на территории Румынии.
- Ночью 7 сентября были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном – в направлении южных районов Одесской области.
- По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 дронов-камикадзе.
- В Одесской ОВА 7 сентября заявили, что россияне уже в четвертый раз атаковали Измаильский район.
- В результате удара в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек.