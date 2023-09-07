Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в течение трех часов оккупанты атаковали юг Одесщины. Он подчеркнул, что через пять последних дней это уже четвертая атака по Измаильскому району.

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Что известно о разрушении в Одесской области

По словам Олега Кипера, в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, а также элеватор и административное здание.

Известно, что один человек пострадал. Речь идет о водителе грузовика, который получил легкую травму ноги. Олег Кипер пожелал ему скорейшего выздоровления.

Он добавил, что на месте идет ликвидация последствий. Все соответствующие службы выполняют свою работу.

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