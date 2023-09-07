Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в течение трех часов оккупанты атаковали юг Одесщины. Он подчеркнул, что через пять последних дней это уже четвертая атака по Измаильскому району.
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Что известно о разрушении в Одесской области
По словам Олега Кипера, в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, а также элеватор и административное здание.
Известно, что один человек пострадал. Речь идет о водителе грузовика, который получил легкую травму ноги. Олег Кипер пожелал ему скорейшего выздоровления.
Он добавил, что на месте идет ликвидация последствий. Все соответствующие службы выполняют свою работу.
Одещину атаковали "Шахеды": что известно
- Около часа ночи стало известно о том, что российские беспилотники долетели до Одесщины. Их враг выпустил из временно оккупированного Крыма.
- Местные паблики рассказывали о взрывах в районе Измаила и Килии. Тогда сообщалось, что "Шахеды" снова летят в направлении портов на Дунае. В местных телеграм-каналах писали, что фиксировали их у побережья в районе Сергеевки.
- В Воздушных силах тогда предупредили, что вражеские БПЛА двигались в направлении Рени, Килии и Измаила. Также местных жителей призвали для их безопасности находиться в укрытиях. Кроме того, предупредили о возможной опасности в Белгороде-Днестровском районе.
- Тогда же поступило сообщение от представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука. Он сообщил в своем блоге о работе ПВО и других подразделений в Измаильском районе. Также попросил жителей находиться в укрытиях и не снимать работу наших военных.
- Обратим внимание, что отбой воздушной тревоги в Одесской области был в 03:18. Чуть раньше карта воздушных тревог "зазеленела" в Николаевской и Херсонской областях.