В ночь с 6 на 7 сентября страна-агрессорка снова атаковала Одесщину дронами. Оккупанты выпустили ударные беспилотники из Черного моря.

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Подробности ночной атаки России

Местные паблики сообщили о взрывах в районе Измаила и Килии. Предварительно, иранские "Шахеды" снова двигались в сторону портов на Дунае. По предварительной информации от местных телеграм-каналов, вражеские дроны находились у побережья в районе Сергеевки.

Воздушные силы предупредили о движении вражеских БПЛА в сторону Рени, Килии, Измаила и призвали украинцев позаботиться о своей безопасности. Также в ВС предупредили о возможной опасности и в Белгород-Днестровском районе.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем блоге сообщил о работе ПВО и других подразделений в Измаильском районе. Он призвал жителей находиться в укрытиях и не снимать работу наших защитников.

Позже Воздушные силы заявили, что связанная с "Шахедами" угроза сохраняется в областях, где все еще объявлена воздушная тревога. По состоянию на 2:40 ночи 7 сентября это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина.

Росія продовжує тероризувати Україну "Шахедами"

Нещодавно вранці 6 вересня окупанти атакували нашу державу ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Це сталося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган їздив до Владіміра Путіна.

Раніше у ніч на 4 вересня російські дрони атакували порт Рені. Наші захисники збили 22 БпЛА, однак, на жаль, є і влучання. Росіяни поцілили в портову інфраструктуру. Внаслідок цього 2 людини отримали поранення.

Під час цієї атаки уламки російських дронів впали в Румунії, яка є членом НАТО. Бухарест спочатку спростовував цю інформацію. Однак пізніше румунський міністр оборони Анхель Тілвар визнав падіння частин БпЛА Росії на території його країни.

Россия продолжает терроризировать Украину "Шахедами"