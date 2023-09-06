Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что обстрелы столицы Украины произошли в день визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Также он обратил внимание на особенность утренней ракетной атаки на Киевскую область.
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Планы были точными
Владимир Путин направил дроны в Одесскую область после визита президента Турции Реджепа Эрдогана, продолжив уничтожать портовую инфраструктуру Украины.
После заявления Эрдогана по поводу войны России в Украине о том, что нет "никаких перспектив достижения мира на горизонте", можно сделать вывод, что он напрасно ездил в Россию.
В то же время есть интересная деталь по обстрелам Украины 6 сентября. По данным телеграмм-каналов, ночью взлетели 9 российских самолетов стратегической авиации Ту-95МС. А ракет прилетело на территорию Украины – 7, а также "Искандер-М", и все их сбили ПВО,
– подчеркнул политтехнолог.
Политтехнолог обратил внимание на особенность вражеской атаки 6 сентября: смотрите видео
Итак, 9 бортов выпустили 7 ракет. Логично предположить, что две ракеты "потерялись". И становится очевидным, по мнению политтехнолога, что российские самолеты, ранее запускавшие по несколько ракет, сейчас выпускают по одной. И может быть связано это с износом бортов, которые Россия уже давно не производит. Поэтому россиянам приходится поднимать в небо больше самолетов.
"Выходит, что планы украинских Вооруженных Сил, а также ГУР на уничтожение носителей ракет – самолетов, были абсолютно правильными и точными. А россияне таким образом "поздравили" Энтони Блинкена, когда он направлялся в Киев", – предположил Борис Тизенгаузен.
Что известно об обстрелах Украины 6 сентября
- Утром оккупанты атаковали нашу территорию ракетами двух типов и дронами-камикадзе "Шахед".
- Из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района аэродрома "Энгельс" было выпущено 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. А также 1 баллистическая ракета "Искандер-М". Также оккупанты запустили 25 ударных дронов "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск и Чауда).
- Воздушные Силы и ПВО Силы обороны Украины ликвидировали 23 воздушных цели – все ракеты и 15 из 25 БПЛА.
- Ночью дронами враг обстрелял Юг Украины – Измаильский район Одесской области. В результате атаки, к сожалению, погиб сотрудник агропредприятия. Также есть повреждения – объектов припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры (элеваторов, админпостроек, агропредприятий).
- Под ракетными обстрелами оказался в это утро Киев и область. В столице были слышны мощные взрывы. Однако жертв нет.
- В Киевской области из-за падения обломков ракет возникли пожары на территории торгового предприятия. В общей сложности повреждено два торговых объекта.
- Также в Киевской области в многоэтажке повреждены окна и балконы в трех квартирах. В одном из районов Киевской области взрывной волной выбило окна в детском санатории. Кроме того, пострадали 11 автомобилей, в том числе грузовик и трактор. Потерпевших, к счастью, нет.