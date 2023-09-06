В результате падения обломков ракет есть повреждения 2 торговых объектов, гаражного кооператива и складских помещений. Также повреждены окна и балконы.

К теме Попадание дронов в Одесской области и пуск баллистики: все, что известно о массированной утренней атаке

Последствия утренней атаки в Киевской области

Как рассказали правоохранители, в результате атаки были повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции.

Также повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. К счастью, потерпевших нет.

Кроме того, еще в одном из районов Киевщины из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

Мы также фиксируем воспламенение травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы,

– сообщили правоохранители.

Места падения обломков ракет в Киевской области / фото полиции

Что известно об утренней атаке Украины 6 сентября