Внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження 2 торговельних обʼєктів, гаражного кооперативу та складських приміщень. Також пошкоджено вікна та балкони.

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Наслідки ранкової атаки на Київщині

Як розповіли правоохоронці, внаслідок атаки було пошкоджено вікна та балкони у 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції.

Також пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств. На щастя, потерпілих немає.

Окрім цього, ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії.

Ми також фіксуємо займання травʼяного настилу внаслідок атаки окупанта у двох районах області. На місці працює поліція та екстрені служби,

– повідомили правоохоронці.

Місця падіння уламків ракет на Київщині / фото поліції

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