Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що обстріли столиці України відбувся в день візиту до України держсекретаря США Ентоні Блінкена. Також він звернув увагу на особливість ранкової ракетної атаки на Київщину.

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Плани були точними

Владімір Путін спрямував дрони на Одещину після візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана, продовжуючи знищувати портову інфраструктуру України.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Після заяви Ердогана стосовно війни Росії в Україны про те, що не має "жодних перспектив досягнення мира на горизонті", можна зробити висновок, що він марно їздив до Росії.

Водночас є цікава деталь щодо обстрілів України 6 вересня. За даними телеграм-каналів, вночі злетіли 9 російських літаків стратегічної авіації Ту-95МС. А ракет прилетіло на територію України – 7, а також "Іскандер-М", і всі їх збили ППО,

– наголосив політтехнолог.

Політтехнолог звернув увагу на особливість ворожої атаки 6 вересня: дивіться відео

Отже, 9 бортів випустили 7 ракет. Логічно припустити, що дві ракети "загубились". І стає очевидним, що російські літаки, на думку політтехнолога, які раніше запускали по декілька ракет, зараз випускають по одній. І може бути пов'язано це зі зносом бортів, які Росія вже давно не виготовляє. Тому росіянам доводиться підіймати в небо все більше літаків.

"Виходить, що плани українських Збройних Сил, а також ГУР на знищення носіїв ракет – літаків, були абсолютно правильними та точними. А росіяни у такий спосіб "привітали" Ентоні Блінкена, коли він прямував до Києва", – припустив Борис Тизенгаузен.

Що відомо про обстріли України 6 вересня