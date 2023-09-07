Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, наскільки складно збивати такі цілі, пише 24 Канал. За його словами, ворог завжди використовує місцевість, рельєф та річки для того, щоб якомога нижче притискати до землі як ракети, так і "Шахеди".

Дивіться також Тріщинка в щиті Європи: що не так із реакцією Польщі й НАТО на провокації Лукашенка та Путіна

Росіяни застосовують для атак різні маршрути та напрямки

Він пояснив, що така тактика окупантів ускладнює виявлення ворожих цілей. Крім того, як сказав Ігнат, росіяни застосовують різні маршрути та напрямки.

Спікер підкреслив, що "Шахеди" літають у кілька груп, як і вночі 7 вересня. За його словами, групи можуть складатися як з одного БпЛА, так і з двох – трьох.

Юрій Ігнат сказав, що окупанти вибирають різні маршрути, щоб розосередити увагу української ППО та, щоб якомога більше дронів долітали до своєї цілі.

Водночас він наголосив, що сили ППО України мають на увазі тактику росіян і так розташовують свої сили та засоби, щоб якомога більше охопити території та знищити якнайбільше "Шахедів".

Атаки "Шахедами": важливі новини