Бундесвер отчитался о передаче ВСУ большого количества боеприпасов. Эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall.

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Что сказал министр обороны ФРГ

Борис Писториус отметил, что война в Украине ежедневно напоминает о том, что защита собственной страны зависит от ПВО и достаточного количества снарядов. Берлин и дальше будет оказывать поддержку ВСУ в областях, связанных с артиллерией, боеприпасами и наземной противовоздушной обороной.

Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за отличную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться,

– сказал глава Минобороны Германии.

Обратите внимание! Ранее Германия не самостоятельно производила боеприпасы для Gepard, а получала их от Швейцарии.

Германия продолжает поддерживать Украину