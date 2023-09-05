Бундесвер відзвітував про передачу ЗСУ великої кількості боєприпасів. Ці снаряди для Gepard виготовили на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.
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Що сказав міністр оборони ФРН
Борис Пісторіус зауважив, що війна в Україні чи не щодня нагадує про те, що захист власної країни залежить від ППО та достатньої кількості снарядів. Берлін й надалі надаватиме підтримку ЗСУ в областях, що пов'язані з артилерією, боєприпасами та наземною протиповітряною обороною.
Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися,
– сказав голова Міноборони Німеччини.
Німеччина продовжує підтримувати Україну
- Нещодавно Бундесвер вперше вніс ракети для Patriot до нового пакету військової допомоги для України. У цьому списку також з'явилися системи виявлення дронів.
- Раніше Німеччина передала нашим захисникам ще 2 пускові установки IRIS-T SLS. Також ЗСУ отримали радари GO12, вантажний транспорт та майже 5 000 снарядів калібру 155 міліметрів.
- Нагадаємо, завдяки німецьким партнерам в Україні з'явилися ще 2 пускові установки ЗРК Patriot. Також союзники передали біноклі, автомобілі охорони кордону, гусеничні всюдиходи Bandvagn та іншу військову допомогу.