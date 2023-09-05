Бундесвер відзвітував про передачу ЗСУ великої кількості боєприпасів. Ці снаряди для Gepard виготовили на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

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Що сказав міністр оборони ФРН

Борис Пісторіус зауважив, що війна в Україні чи не щодня нагадує про те, що захист власної країни залежить від ППО та достатньої кількості снарядів. Берлін й надалі надаватиме підтримку ЗСУ в областях, що пов'язані з артилерією, боєприпасами та наземною протиповітряною обороною.

Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися,

– сказав голова Міноборони Німеччини.

Зверніть увагу! Раніше Німеччина не самостійно виробляла боєприпаси для Gepard, а отримувала їх від Швейцарії.

Німеччина продовжує підтримувати Україну