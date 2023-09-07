Соответствующее предложение мэр коммуны Чаталкиой, где размещается село, Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны Румынии. Ведь село расположено не более 300 километров от украинского порта Измаил, куда целятся российские захватчики.

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Какие варианты безопасности людей рассматривают в Румынии

Тудор Чернега обратился к власти с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже больше месяца сообщают, что российские беспилотники, бьющие по порту Измаил:

пролетают над их домами;

некоторые падают очень близко к ним.

Однако некоторые местные жители не хотят уезжать из земли, где они родились и живут. Мэр заявил, что они с министром говорили о возможности добровольной эвакуации людей из села.

Мне остается связаться с местными жителями, а желающим переселиться добровольно должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно – проживание и питание,

– заверил Тудор Чернега.

Кстати, 7 сентября в сети показали кадры падение российского беспилотника типа "Шахед" на территории Румынии. Впоследствии местные журналисты побывали на месте падения дрона – воронки, выжженные и поломанные деревья и обломки, вероятно, российского "Шахеда".

Румыния поначалу не заметила падения дрона