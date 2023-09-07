Соответствующее предложение мэр коммуны Чаталкиой, где размещается село, Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны Румынии. Ведь село расположено не более 300 километров от украинского порта Измаил, куда целятся российские захватчики.
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Какие варианты безопасности людей рассматривают в Румынии
Тудор Чернега обратился к власти с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже больше месяца сообщают, что российские беспилотники, бьющие по порту Измаил:
- пролетают над их домами;
- некоторые падают очень близко к ним.
Однако некоторые местные жители не хотят уезжать из земли, где они родились и живут. Мэр заявил, что они с министром говорили о возможности добровольной эвакуации людей из села.
Мне остается связаться с местными жителями, а желающим переселиться добровольно должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно – проживание и питание,
– заверил Тудор Чернега.
Кстати, 7 сентября в сети показали кадры падение российского беспилотника типа "Шахед" на территории Румынии. Впоследствии местные журналисты побывали на месте падения дрона – воронки, выжженные и поломанные деревья и обломки, вероятно, российского "Шахеда".
Румыния поначалу не заметила падения дрона
- Во время атаки россиян на Измаил Одесской области российский дрон в ночь на 4 сентября упал на территории Румынии. Наша Госпогранслужба заявила, что пограничные наряды видели 2 детонации на румынской территории.
- Также глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть кадры, которые это подтверждают. Минобороны Румынии 4 сентября заявило, что якобы категорически опровергают информацию".
- Только 6 сентября Румыния подтвердила инцидент. В частности, министр обороны страны сказал, что действительно части российского беспилотника упали на румынскую территорию после того, как он нацелился на украинский порт на реке Дунай, проходящий вдоль границы между двумя странами.
- 7 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они "не видят" признаков умышленной атаки России на Румынию. Однако заверил, что Альянс продолжает расследовать падение возможных обломков российского дрона на их территории.