Відповідну пропозицію мер комуни Чаталкіой, де розміщене село, Тудор Чернега обговорив із главою Міноборони Румунії. Адже село розміщене не більше як за 300 кілометрів від українського порту Ізмаїл, куди ціляться російські загарбники.

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Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати мешканців села Плауру, які вже понад місяць повідомляють, що російські безпілотники, які б'ють по порту Ізмаїл:

пролітають над їхніми будинками;

деякі падають дуже близько до них.

Проте деякі місцеві мешканці не хочуть їхати із землі, де вони народились та живуть. Тож мер заявив, що вони з міністром говорили про можливість добровільної евакуації людей з села.

Мені залишається зв'язатися з місцевими жителями, а тим, хто бажає переселитися добровільно, має бути забезпечено такі самі умови, як і українцям, а саме – проживання та харчування,

– запевнив Тудор Чернега.

До речі, 7 вересня у мережі показали кадри падіння російського безпілотника типу "Шахед" на території Румунії. Згодом місцеві журналісти побували на місці падіння дрона – там вирва, випалені й поламані дерева та уламки, ймовірно, російського "Шахеда".

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