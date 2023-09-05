У ніч проти 4 вересня окупанти випустили по Україні та, зокрема, району ізмаїльського порту на Дунаї дрони-камікадзе типу "Шахед". Власне, це поблизу румунського кордону. І, як не дивно, один з БпЛА впав на території, що контролює Бухарест.

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Дрон Росії впав у Румунії

Отже, OSINT-аналітики встановили, що детонація російського безпілотника відбулася в районі за координатами 45.328864, 28.803601 на сільськогосподарському полі.

Де у Румунії впав російський "Шахед": дивіться на карті від Google maps

Наголосимо, що всього менш ніж за 1,5 кілометра від місця падіння безпілотника розташоване румунське село Плауру.

Світлина, за допомогою якої розслідувачі визначили, де впав дрон / Взято зі соцмережі X

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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив про детонацію російського безпілотника на території Румунії. За його словами, він отримав відповідну інформацію від прикордонників.

Згодом в Міноборони Румунії запевнили, що Росія нібито не створювала прямих військових загроз національній безпеці чи територіальним водам Румунії.

У відповідь на це глава МЗС Дмитро Кулеба констатував, що у Києва є неспростовні докази падіння "Шахеда" на території Румунії. За його словами, інколи партнери намагаються своєрідно інтерпретувати певні події, сподіваючись, що це їм допоможе залишатись осторонь.

Окрім того, згадаємо, що на початку серпня з'являлось повідомлення про порушення російським ударним дроном повітряного простору Румунії. Водночас в оборонному відомстві в Бухаресті взялись це спростовувати.