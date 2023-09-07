На кадрах помітно вирву на землі та випалені дерева. Відомо, що інцидент на території Румунії трапився навпроти українського Ізмаїла Одеської області, який атакували окупанти у ніч проти 4 вересня.

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Які наслідки падіння російської зброї в Румунії

Журналісти зазначили, що вони зняли відео на території комуни Чаталкіой, що майже навпроти українського Ізмаїла.

Навколо себе я бачу наслідки сильного удару та вибуху. Дерева на цій ділянці згоріли, на них уже немає гілок та листя,

– зазначив журналіст.

Він також пояснив, що на місці падіння немає зелені, дерева довкола також поламані.

Оглянувши місце падіння російського “Шахеду”, де раніше працювали слідчі, журналіст знайшов нові фрагменти різного розміру, що можуть бути уламками ворожого безпілотника.

Як виглядає місце, де впав російський дрон: дивіться відео

Російський дрон в Румунії: коротко