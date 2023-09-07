Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що потрібно спокійно ставитись до такої реакції НАТО на події в Румунії.
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Не буде потреби ухвалювати рішення
Навіть те, що Альянс визнав наявність фрагментів російського безпілотника на території Румунії чи будь-якої іншої країни НАТО, це, на думку Подоляка, не призведе до більш дієвої чи агресивної реакції Альянсу.
НАТО зробив заяви, його представники й далі будуть говорити, що “це неприпустимо” й щось подібне. Проте для нас важливо, щоб вони зрозуміли іншу складову. Передайте більше систем ПРО Україні,
– підкреслив радник ОПУ.
В такому разі небо буде більше закрите зокрема й на Південному напрямку. І тоді у західних партнерів не будете дихотомії (роздвоєності – 24 Канал), коли їм необхідно буде ухвалювати відповідні рішення.
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У вас не буде потреби ухвалювати рішення. Україна буде всі рішення приймати. А тому було б важливо їм зрозуміти, що надання нам додаткових систем Patriot чи SAMP/T, які працюють по балістиці та по надзвукових ракетах, зокрема "Оніксах", в кількості від 10+ убезпечили б від потреби дієво реагувати на те, що відбувається зокрема в Румунії,
– наголосив Подоляк.
Він також зазначив, що варто очікувати від світу не більш дієвої реакції, а все ж таки більш пришвидшеної реакції на потребу передавати Україні зброю.
Більше про падіння російського "Шахеда" в Румунії
- Росія 4 серпня здійснила чергову атаку на Україну, а саме на Ізмаїльський порт, внаслідок чого декілька ворожих дронів "Шахед" потрапили на територію Румунії та там вибухнули.
- Водночас українські прикордонники були свідками цього інциденту й бачили детонацію, яку спричинили безпілотники. Вони повідомили про це своїх румунських колег.
- Пізніше уламки дронів були знайдені в Румунії. Як заявив президент країни Клаус Йоганніс, у разі підтвердження, що уламки є частиною російського БпЛА, складеться "абсолютно неприйнятна ситуація" і це буде "серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Румунії, держави-союзника НАТО".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що в Румунії на кордоні з Україною виявили уламки безпілотника. Через це Альянс посилив спостереження, проте Столтенберг не вважає, що Росія порушила кордон Румунії навмисно.