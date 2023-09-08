В СБУ показали дрон

Прессслужба СБУ даже немного показала "птичку", опубликовав фото в своем телеграмм-канале. Там подчеркнули, что дроны используют для мощного ответа врагу.

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Это будет очередной ответ противнику. Дальность полета таких дронов – 800 километров. Следовательно, хлопок от СБУ будет еще более ярким и неожиданным. А мы сохраним жизнь наших воинов, которые каждый день шаг за шагом одерживают нашу Победу на поле боя,

– объяснил Олег Емец, руководитель подразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ.



В СБУ зажгли дрон "Морок" / Фото с тг-канала ведомства



СБУ планируют закупить 33 таких дрона / Фото из тг-канала ведомства

Дроны сделают "больное" оккупантам

В Службе безопасности подчеркнули, что благодаря этим дронам бойцы Центра специальных операций "А" СБУ, в частности из подразделения "Белый волк", сделают "больно" оккупантам, чтобы те быстрее покинули нашу землю.

Внимание. Ведомство вместе с ПУМБ собирает 60 миллионов гривен на 33 таких украинских дальнобойных беспилотника, их название красноречиво и не нуждается в разъяснениях – "Мрак". Присоединиться к сбору и мести можно по ссылке.

СБУ продолжают устраивать врагу "сюрпризы"