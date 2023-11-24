Об этом 24 Каналe рассказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что сейчас FPV-дроны очень часто используют на фронте.

К теме Практичен и эффективен в использовании: почему "Чайка" – незаменимый дрон

Какbt цели может уничтожать FPV-дрон

Как подчеркнул военный, FPV-дроны способны уничтожать большое количество целей. Всё зависит от характеристик самого беспилотника.

Применение таких дронов достаточно широкое. Можно атаковать логистические сочетания тыловых участков врага. Также можно летать на переднем крае. Это и против живой силы противника, и против военной техники. Все эти цели можем поразить FPV-дронами,

– сказал Кудряшов.

Обратите внимание! Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об украинском ударном дроне Backfire. Его уже готовят к серийному производству. Этот беспилотник устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Смотрите разговор с Родионом Кудряшовым на ютубе 24 Канала

На фронте уже давно началась технологическая война. Враг также пытается использовать FPV-дроны и увеличить их количество на фронте.

Беспилотники на фронте: коротко