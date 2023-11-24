Об этом 24 Каналe рассказал майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что сейчас FPV-дроны очень часто используют на фронте.
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Какbt цели может уничтожать FPV-дрон
Как подчеркнул военный, FPV-дроны способны уничтожать большое количество целей. Всё зависит от характеристик самого беспилотника.
Применение таких дронов достаточно широкое. Можно атаковать логистические сочетания тыловых участков врага. Также можно летать на переднем крае. Это и против живой силы противника, и против военной техники. Все эти цели можем поразить FPV-дронами,
– сказал Кудряшов.
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На фронте уже давно началась технологическая война. Враг также пытается использовать FPV-дроны и увеличить их количество на фронте.
Беспилотники на фронте: коротко
- И украинские военные, и оккупанты активно используют на фронте беспилотники. Недавно журналисты продемонстрировали, как пилоты FPV-дронов из подразделения SIGNUM работают против захватчиков на Бахмутском направлении. В месяц военные из этого подразделения поражают около 110 целей. Часто горит разная техника оккупантов: бронированные машины, артиллерия, КАМАЗы, легкая техника и т.д.
- В сети появилось видео, как FPV-дрон залетает в погреб и взрывается. Там прятались оккупанты.
- Ранее в фонде Сергея Притулы рассказали, почему FPV-дроны важны на фронте. Они являются определенной альтернативой дорогим снарядам.