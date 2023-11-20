Беспилотник уже выполнил около полусотни успешных миссий на фронте. После принятия допуска к эксплуатации его сможет закупать государство.

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Устойчивый к РЭБ дрон

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что украинские разработчики оборонного кластера Brave1 создали ударный дрон Backfire. Особенностью беспилотника является GPS-антенна, которую почти невозможно заглушить. Таким образом дрон очень устойчив к враждебным средствам РЭБ.

Также из-за полной автономности беспилотника россияне не могут рассчитать его координаты и наземной команды. Это обеспечивает операторов,

– объяснил Федоров.

"Птичка" способна залетать до 35 километров в тыл врага для того, чтобы поражать русскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты. Она уже продемонстрировала хорошие результаты на фронте – за последние два месяца дрон выполнил не менее 50 успешных вылетов.

Украинцы разработали дрон, устойчивый к российским средствам РЭБ / Михаил Федоров

Backfire уже прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск к эксплуатации. После этого государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда разработчиков готовится к серийному производству.

Успехи украинского производства