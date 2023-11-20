Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что потери России в период с 13 по 20 ноября оцениваются в миллионы долларов. Благодаря дронам украинские бойцы ликвидировали 89 оккупантов.

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Армия дронов обезвредила 39 танков

Также за прошедшую неделю украинскими "птичками" поражены 39 танков, 31 орудие, 41 бронированная машина и 66 грузовиков.

Среди прочего, с помощью дронов было обезврежено 5 средств ПВО и 4 единицы радиотехнического оборудования. Кроме того, украинские воины обезвредили 6 РСЗО и 19 САУ врага.



Результаты работы Армии дронов за неделю / Инфографика Министерство цифровой трансформации

Война дронов: что стоит знать