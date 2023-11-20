Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что потери России в период с 13 по 20 ноября оцениваются в миллионы долларов. Благодаря дронам украинские бойцы ликвидировали 89 оккупантов.
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Армия дронов обезвредила 39 танков
Также за прошедшую неделю украинскими "птичками" поражены 39 танков, 31 орудие, 41 бронированная машина и 66 грузовиков.
Среди прочего, с помощью дронов было обезврежено 5 средств ПВО и 4 единицы радиотехнического оборудования. Кроме того, украинские воины обезвредили 6 РСЗО и 19 САУ врага.
Результаты работы Армии дронов за неделю / Инфографика Министерство цифровой трансформации
Война дронов: что стоит знать
- Михаил Федоров ранее рассказал, что Украина получила преимущество в определенных категориях дронов, в том числе коптерах. По его словам, производство и количество дронов, которые получили Силы обороны Украины, выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.
- Министр добавил, что у Украины есть направления, где наша страна получит преимущество в ближайшее время благодаря построенному производству. Однако на некоторых направлениях Украине нужно дорабатывать еще по многим компонентам.
- Федоров считает, что на дистанции Украина может перегнать Россию в производстве дронов.
- Также Украине удалось наладить серийное производство так называемых украинских "Шахедов". Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе.