Аналітики прокоментували статтю німецького видання Bild, у якій стверджується, що до кінця 2024 року російська армія хоче встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями й дійти до річки Оскіл на Харківщині, а до 2026 року повністю окупувати Харків, Дніпро та Запоріжжя.

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ISW не може перевірити правдивість цих планів

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що не можуть перевірити автентичність даних і підтвердити довгострокові плани Кремля.

Однак вони вважають, що ці дані є "правдоподібні", враховуючи той факт, що російські офіційні особи, зокрема диктатор Путін, повернулися до "експансіоністської риторики", а окупанти продовжують наступальні операції, зокрема у Харківській області.

Ба більше, аналітики припустили, що "раптовий зрив" постачання західної допомоги рано чи пізно призведе до падіння здатності України стримувати російську армію, і за такого сценарію російські війська зможуть просунутися аж до західного українського кордону.

Як відреагували в ГУР

Натомість представник ГУР Андрій Черняк, коментуючи цю статтю, зауважив, що ворог справді намагатиметься окупувати нові території України, якщо матиме таку можливість. Але він переконаний, що ворог немає достатніх сил та засобів для цього.

Він нагадав, що російські загарбники й до цього мали плани щодо захоплення українських міст, однак вони провалилися.

На додачу очільник ГУР Кирило Буданов запевнив, що наразі в Росії немає планів вести війну у 2025 році.

Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає,

– зазначив він.

Він зазначив, що війна "дуже дорога річ" і ресурси ворога теж не є обмежені. Він підкреслив, що країна-агресорка не має такої підтримки світу, як Україна, і воює за свій кошт.

Що не так з "військовою аналітикою" Bild

Варто зауважити, що Росія полюбляє мріяти про окупацію всієї України, однак їхні мрії щоразу ламаються об гострі зуби ЗСУ. Ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни були переконані, що зуміють захопити Київ "за 3 дні", а згодом вважали, що зможуть захопити Харків та назавжди осіли в Херсоні. Однак ніякий з цих планів не справдився.

Натомість вищезгадане видання Bild у 2021 році лякало українців картою "плану захоплення України", у якій російські війська захопили Північ, Південь, Схід та центр країни. Загалом тоді видання заявляло, що у випадку вторгнення Росія не лише швидко захопить Київ, а й близько двох третин нинішньої території нашої держави.

До слова, так званий військовий оглядач цього видання Юліан Рьопке неодноразово вдавався до маніпулятивних заяв та вкидів у бік України. До прикладу, він цинічно "критикував" президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що вони "надто бережуть людей", мовляв, саме тому контрнаступ України просувається "повільно".

Також саме він минулого року стверджував, що контрнаступ у Херсонській області буцімто "провалився". Загалом від нього було багато сумнівних статей, на які щоразу радо посилаються російські пропагандистські видання в намаганнях дискредитувати ЗСУ та Україну.