За даними розвідки Німеччини, у Росії розраховують на зниження підтримки України з боку Заходу. Кремль також сподівається на імітацію переговорів, щоб заплутати світову спільноту щодо "мирних намірів" країни-агресорки.

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У чому полягає план

Іноземний ЗМІ зазначає, що насправді Росія не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни проти України.

План полягає в тому, щоб повністю окупувати Луганську та Донецьку області, а також дійти до річки Оскіл, що на Харківщині, до кінця 2024 року. Ба більше, до кінця 2026 року ворог хоче наступати ще далі, щоб захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Усі східні території ліворуч від Дніпра "мають бути завойовані" протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом. Влада Росії готова щороку втрачати в Україні до 100 000 солдатів,

– йдеться в повідомленні.

На Херсонщині росіяни планують утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

Як відреагували в ГУР

Представник ГУР Андрій Черняк підтвердив наміри окупантів просуватися на фронті далі. Втім, він також зазначив, що Росія не має необхідних для цього військових ресурсів.

Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають,

– наголосив Черняк.

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