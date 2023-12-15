По данным разведки Германии, в России рассчитывают на понижение поддержки Украины со стороны Запада. Кремль также надеется на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество по поводу "мирных намерений" страны-агрессора.
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В чем состоит план
Иностранное СМИ отмечает, что Россия не планирует ни одного перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны против Украины.
План состоит в том, чтобы полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также дойти до реки Оскол Харьковской области до конца 2024 года. Более того, до конца 2026 года враг хочет наступать еще дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.
Все восточные территории слева от Днепра "должны быть завоеваны" в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти России готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат,
– говорится в сообщении.
В Херсонской области россияне планируют удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.
Как отреагировали в ГУР
Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше. Впрочем, он также отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.
Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств нет,
– подчеркнул Черняк.
Потери врага: последние новости
- 15 декабря стало известно о еще одной партии ликвидированных оккупантов. Погибли спецназовцы (из Таджикистана и из Подмосковья) и военный, прибывший воевать с Мордовии. Среди них был начальник разведки России Евгений Швалёв, служивший в 12-й отдельной гвардейской бригаде Центрального военного округа.
- За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1090 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения армия России потеряла около 344 тысяч личного состава.