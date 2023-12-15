Об очередной партии "успешно демобилизованных" рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан. По его словам, также на фронте погибли спецназовцы (из Таджикистана и из Подмосковья) и военный, прибывший воевать с Мордовией.

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Начальник разведки взорвался на мини

Начальника разведки звали Евгений Швалев, россиянин служил в 12-й отдельной гвардейской бригаде Центрального военного округа и погиб во время боевых действий в Украине. Пока неизвестно, когда именно тот подорвался на мине, однако на новостном портале UFA1RU некролог был опубликован в декабре 2022 года.



Майор-разведчик взорвался на мини / Фото с телеграммы Анатолия Штефана

На портале Уфы кратко рассказали о жизненном пути офицера разведки. Указано, что четыре месяца он находился в Сирии, где действовал в составе российского контингента. А с первых дней вторжения России в Украину находился на территории временно оккупированных частей Луганской области.

Он занимался тем, что снимал противотанковые минные заграждения у железнодорожных путей. При этом родным жаловался, что мин слишком много – 150 единиц на перегоне в 50 километров.

Во время похорон на красной подушечке разложили медали, полученные Швальовым на службе в российской армии, всего 12 наград.

Что известно еще о нескольких "демилитаризованных"

Штефан также обнародовал данные еще о трех российских оккупантах, которые были ликвидированы на фронте. Среди них офицер спецназа Бахтовар Орипов - звание и подразделение не известны.

Он был похоронен 13 декабря 2023 года. Мужчине было 30 лет, он приехал воевать в Украину из Таджикистана. При этом у него был российский паспорт и учился в Рязанском военном училище.



Бахтовар Орипов ликвидирован на фронте / Фото с телеграммы Анатолия Штефана

Еще один ликвидированный оккупант – младший лейтенант Лазарев Максим, заместитель командира группы специального назначения Он прибыл на войну из Иванова и служил в 215 отдельном гвардейском разведывательном батальоне. О его смерти сообщили 13 декабря 2023 года.



Лазарев Максим тоже успешно "демилитаризован" / Фото с телеграммы Анатолия Штефана

Четвертый в "пакетном списке" Штефана – лейтенант Радмир Жалимов. Указано, что он прибыл на войну из Саранска в Республике Мордовия. Больше деталей о его смерти и "деятельности" на войне данных нет.



Мобилизированный Путными Жалимов уже двухсотый / Фото с телеграммы Анатолия Штефана

Потери врага на войне