Про чергову партію "успішно демобілізованих" розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан. За його словами, також на фронті загинули спецназівці (з Таджикистану і з Підмосков'я) і військовий, який прибув воювати з Мордовії.

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Начальник розвідки підірвався на міні

Начальника розвідки звали Євгеній Швальов, росіянин служив у 12 окремій гвардійській бригаді Центрального військового округу і загинув під час бойових дій в Україні. Наразі невідомо, коли саме той підірвався на міні, однак на новинному порталі UFA1RU некролог опублікували у грудні 2022 року.



Майор-розвідник підірвався на міні / Фото з телеграму Анатолія Штефана

На порталі Уфи коротко розповіли про життєвий шлях офіцера розвідки. Вказано, що він чотири місяці перебував у Сирії, де діяв у складі російського контингенту. А з перших днів вторгнення Росії в Україну перебував на території тимчасово окупованих частин Луганської області.

Він займався тим, що знімав протитанкові мінні загородження біля залізничних шляхів. При цьому рідним скаржився, що мін надто багато – 150 одиниць на перегоні в 50 кілометрів.

Під час поховання на червоній подушечці розклали медалі, які Швальов отримав на службі у російській армії, усього 12 нагород.

Що відомо про ще кількох "демілітаризованих"

Штефан також оприлюднив дані про ще трьох російських окупантів, які були ліквідовані на фронті. Серед них офіцер спецназу Бахтовар Оріпов — звання і підрозділ не відомі.

Його поховали 13 грудня 2023 року. Чоловіку було 30 років, він приїхав воювати в Україну з Таджикистану. При цьому мав російський паспорт і навчався у Рязанському військовому училищі.



Бахтовар Оріпов ліквідований на фронті / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Ще один ліквідований окупант – молодший лейтенант Лазарєв Максим, заступник командира групи спеціального призначення. Він прибув на війну з Іванова і служив у 215 окремому гвардійському розвідувальному батальйоні. Про його смерть повідомили 13 грудня 2023 року.



Лазарєв Максим теж успішно "демілітаризований" / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Четвертий у "пакетному списку" Штефана – лейтенант Радмір Жалімов. Вказано, що він прибув на війну з міста Саранськ у Республіці Мордовія. Більше деталей про його смерть і "діяльність" на війні даних немає.



Мобілізований Путними Жалімов уже двохсотий / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Втрати ворога на війні