Внаслідок вибуху усі, хто перебували на момент вибуху в авто, отримали тяжкі травми. Серед них заступник голови Краснояружської адміністрації Ігор Бородаєнко, йому відірвало ноги.
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За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, чиновник без ніг перебуває у реанімації у тяжкому стані. Медики намагаються врятувати життя росіянина, але імовірно, шанси у бідолахи невеликі.
По фото, які з'явились у мережі, можна зрозуміти, що вибух був досить серйозний. З авто не залишилось фактично нічого.
В Бєлгородській області вибухнуло авто / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Серед пасажирів була також голова адміністрації В'язівського сільського поселення Галина Пащенко – у неї мінно-вибухова травма та розрив рани м'яких тканин голови. Третьому пасажиру пощастило трохи більше – він обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки та черевної порожнини.
Підірвались на своїх же мінах
Ця пригода, як і багато інших подібних, це результат старань окупантів. Вони намагалися замінувати прикордонну територію протитанковими мінами з метою недопущення проникнення на територію Росії українських диверсійно-розвідувальних груп, яких так бояться.
Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях неодноразово повідомляв, що ворожа армія регулярно нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Гибель колаборантів і окупантів
- Нещодавно у Луганську раптово вибухнуло авто з місцевим колаборантом Олегом Поповим. Згодом стало відомо, що до цього причетна Служба безпеки України, адже депутат "народної ради" був воєнним злочинцем.
- А у День Святого Миколая у Підмосков'ї знайшли мертвим зрадника Іллю Киву.