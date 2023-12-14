В результате взрыва все находившиеся на момент взрыва в автомобиле получили тяжелые травмы. Среди них заместитель председателя Краснояружской администрации Игорь Бородаенко, ему оторвало ноги.

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По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, чиновник без ног находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики пытаются спасти жизнь россиянина, но, вероятно, шансы у бедняги невелики.

По появившимся в сети фото можно понять, что взрыв был достаточно серьезный. С авто не осталось практически ничего.



В Белгородской области взорвался автомобиль / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

Среди пассажиров была также глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко – у нее минно-взрывная травма и разрыв раны мягких тканей головы. Третьему пассажиру повезло чуть больше – он обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

Взорвались на своих же минах

Это приключение, как и многие другие подобные, это результат стараний оккупантов. Они пытались заменять приграничную территорию противотанковыми минами с целью недопущения проникновения на территорию России украинских так боящихся диверсионно-разведывательных групп.

Генштаб ВСУ в своих сводках неоднократно сообщал, что вражеская армия регулярно наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Гибель коллаборантов и оккупантов