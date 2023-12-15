Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 343 890 особового складу. Варто наголосити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих противників дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

особового складу – близько 343 890 (+1 090) осіб;

танків – 5 706 (+14);

бойових броньованих машин – 10 654 (+38);

артилерійських систем – 8099 (+11);

РСЗВ – 920 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20);

крилаті ракети – 1 608 (+2);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 699 (+24);

спеціальна техніка – 1 189 (+4).



Втрати ворога на 15 грудня 202 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Скільки росіян воює проти України

Російський президент Владімір Путін заявив, що у так званій "зоні проведення спецоперації" знаходиться близько 617 тисяч росіян. Про це він повідомив під час великої пресконференції, яку вперше провів від початку повномасштабного вторгнення.

Цікаво, що у своїх підрахунках Путін десь "загубив" понад 100 тисяч окупантів. Так, за словами російського президента, під час так званої "часткової мобілізації" призвали до лав армії близько 300 тисяч осіб, а точніше – 244 тисячі. Також серед окупантів близько 486 тисяч "добровольців". За такою простої математики виходить, що Путін "не дорахував" близько 113 тисяч осіб.

Окрім того, до повномасштабного вторгнення Росія набрала близько 250 тисяч окупантів. Хоча Путін й не визнає колосальні втрати у війні проти України й продовжує поширювати пропаганду в ключі "всьо харашо, всєх побєдім", втім у своїх же висловлюванням російський президент суперечить власним же заявам.