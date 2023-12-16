Такою інформацією з 24 Каналом поділилася очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти аж ніяк не відмовилися від енергетичного терору.

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"Треба розуміти, що небезпека (від Чорноморського флоту Росії – 24 Канал) зберігається до тих пір, поки в них є ракетоносії і ракети, якими вони можуть бути спорядженими", – наголосила Гуменюк.

Сили оборони ретельно відстежують місцеперебування кораблів-носіїв ракет Чорноморського флоту, а також їхню готовність для застосування ракетного озброєння.

Коли може розпочатися енергетичний терор росіян

Гуменюк зауважила, що погодні умови тривалий час допомагали українським військовим, що перешкоджало загарбникам виводити судна в Чорне й Азовські моря.

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Крім того, окупанти хочуть дочекатися більш морозної погоди, коли енергетичний удар стане надзвичайно відчутним.

Немає підстав вважати, що вони передумали або відмовилися від ідеї енергетичного терору. Тому, цілком імовірно, що накопичені "Калібри" можуть бути застосовані саме в таких атаках,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Зараз корабельне угруповання ворога згорнуте практично до 3 – 4 одиниць у Чорному морі та 1 одиниці в Азовському морі. Водночас ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування.

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