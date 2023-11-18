Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що там був пошкоджений великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Оленегорський горняк". Зазначимо, що вороже судно підбили у серпні під час спільної операції СБУ та ВМС.

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"Там було пошкоджено корабель-танкер, який діяв в інтересах російських окупаційних сил, що діяли в Севастополі й, відповідно, в акваторії Середземного моря. Там було завдано ушкодження частині нафтопереробного термінала відповідної інфраструктури в Новоросійську", – наголосив військовий експерт.

Роботи вистачає

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що уже знищено 15 російських кораблів. А ще щонайменше 12 – пошкоджено. Селезньов додав, що за альтернативними даними Генштабу, від початку повномасштабної війни знищено 1 російський підводний човен та 22 кораблі й катери. Однак Україні є ще над чим працювати.

Окупанти мають чимало носіїв ракет типу "Калібр". Однак абсолютна більшість із них перебуває поблизу акваторії Новоросійська. Військовий експерт додав, що, ймовірно, лише один ракетний корабель перебуває на вході до Севастопольської бухти.

Так росіяни намагаються убезпечити свій флот від впливу українських ракет та дронів-камікадзе. Окрім того, загарбники не полишають спроб тримати у серйозному напруженні, зокрема, Сили оборони України.

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Цими днями у Чорному морі серйозні шторми. Тож російські кораблі не можуть заступити на бойове чергування. Однак, коли погода стабілізується, то окупанти це таки зроблять. Тому треба бути готовими.

"Неодноразово чули заяви, зокрема, представників української розвідки. Мовляв, щойно погодні умови стануть такими, що буде максимальне навантаження на енергетичну інфраструктуру нашої країни, ворог знову повернеться до тактики ракетного терору", – додав Владислав Селезньов.

Консолідована позиція

За даними ЗМІ, у Чорному морі біля українських берегів підірвалося торговельне судно, яке перевозило пшеницю. Ймовірно, воно натрапило на плавучу морську міну. Їх росіяни встановлюють на шляху кораблів, які переміщуються у бік України чи інших країн Чорноморського басейну. Однак жодної ефективної реакції на такі злочинні дії окупантів від міжнародних інституцій немає.

Для того, аби докорінно розв'язати це питання, має бути консолідована позиція. Для того, аби всі кораблі ворожого Чорноморського флоту були або втоплені, або в той же спосіб загнані до тих місць, звідки вони навіть носа не будуть показувати,

– наголосив військовий експерт.

Що відбувається у Чорному морі