Втечу російських окупантів з окупованого Криму до Новоросійська зафіксували агенти "Атеш" зі складу військових Чорноморського флоту Росії. Партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ".

Дивіться також Як змінилася ситуація на морі після втрати Росією двох катерів: у ВМС пояснили

У лавах росіян паніка після успішних ударів України

Повідомляється, що російські війська надалі будуть доставлені до Новоросійська. У повідомленні "Атеш" мовиться, що Росія робить відповідні кроки через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.



Росіяни перекидають військову техніку з Криму в Новоросійськ / Фото "Атеш"



Росіяни тікають з Криму / Фото "Атеш"

Також рух партизанів зауважує, що в лавах росіян справжня паніка. Зокрема, окупанти здогадуються, що настають нові удари по їхньому флоту і намагається їх врятувати.



Російські кораблі тікають з Криму / Фото "Атеш"

Успішні операції України проти флоту Росії