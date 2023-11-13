Побег российских оккупантов из оккупированного Крыма в Новороссийск зафиксировали агенты "Атеш" из состава военных Черноморского флота России. Партизанам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту "Кавказ".

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В рядах россиян паника после успешных ударов Украины

Сообщается, что российские войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск. В сообщении "Атеш" говорится, что Россия предпринимает ответные шаги из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян.



Россияне перебрасывают военную технику из Крыма в Новороссийск / Фото "Атеш"



Россияне бегут из Крыма / Фото "Атеш"

Также движение партизан отмечает, что в рядах россиян настоящая паника. В частности, оккупанты догадываются, что надвигаются новые удары по их флоту, и пытаются его спасти.



Российские корабли бегут из Крыма / Фото "Атеш"

Успешные операции Украины против флота России