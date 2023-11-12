Об этом в эфире национального марафона сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что оккупанты теперь вынуждены передислоцировать свои суда, передает 24 Канал.
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Россияне уводят свои корабли подальше
Плетенчук подчеркнул, что два десантных катера, которые являются хоть и не такими большими, но и не малыми, являются достаточно существенной потерей для российской армии. В частности, это также показывает, на какое расстояние теперь судам оккупантов есть угроза со стороны Украины.
Один из результатов этих атак – это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе (Краснодарский край страны-агрессора – 24 Канал) и периодически перебазируют корабли еще и туда,
– сказал он.
По словам спикера, это россияне делают для того, чтобы сменить место стоянки. То есть, по его словам, захватчики не разрешили некоторые проблемы с логистикой, но при этом вынуждены все равно перемещаться,
"Я так думаю, что такими темпами они скоро уже к берегам Грузии понемногу переместятся", – заметил Плетенчук.
В заключение он подчеркнул, что россияне вынуждены реагировать на те опасности, которые созданы с нашей стороны в акватории Черного моря.
Украина уничтожила десантные катера россиян
- В ГУР МО рассказали, что ночью 10 ноября украинские защитники поразили 2 десантных катера россиян. В частности, это произошло у берегов временно оккупированного Крыма.
- Впоследствии стало известно, что ко дну удалось отправить катера проектов "Акула" и "Серна". Оккупантов также предупредили о продолжении охоты.
- Стоит отметить, что десантные катера типа "Серна" – новые среди состава флота оккупантов. Что известно об этом типе катеров и сколько оккупантов и оружия они могут перевозить – читайте в материале.