Об этом в эфире национального марафона сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что оккупанты теперь вынуждены передислоцировать свои суда, передает 24 Канал.

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Плетенчук подчеркнул, что два десантных катера, которые являются хоть и не такими большими, но и не малыми, являются достаточно существенной потерей для российской армии. В частности, это также показывает, на какое расстояние теперь судам оккупантов есть угроза со стороны Украины.

Один из результатов этих атак – это очередное перемещение кораблей. Теперь они уже добрались до Туапсе (Краснодарский край страны-агрессора – 24 Канал) и периодически перебазируют корабли еще и туда,

– сказал он.

По словам спикера, это россияне делают для того, чтобы сменить место стоянки. То есть, по его словам, захватчики не разрешили некоторые проблемы с логистикой, но при этом вынуждены все равно перемещаться,

"Я так думаю, что такими темпами они скоро уже к берегам Грузии понемногу переместятся", – заметил Плетенчук.

В заключение он подчеркнул, что россияне вынуждены реагировать на те опасности, которые созданы с нашей стороны в акватории Черного моря.

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