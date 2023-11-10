Украинские разведчики провели операцию в Крыму, в результате которой была уничтожена два русских катера. Все, что известно о десантных катерах типа "Серна" – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий

Предназначены для высадки на необорудованный берег.

Катера класса "Серна" – это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Они предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн. Кроме того, их также используют для перевозки передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов. Это превосходит характеристики остальных катеров аналогичного типа.

Относят к кораблям 4-го ранга. Катера названы в честь козицы обыкновенной (на русском – серна) – парнокопытного млекопитающего из подсемейства козьих.

Проект десантных катеров проекта 11770 г. был разработан в ЦКБ из "СПК имени Р. Е. Алексеева" (город Нижний Новгород).

Особенности конструкции

Особенностью десантного катера этого проекта есть то, что его движение базируется на принципе воздушной каверны. Ее суть заключается в создании под дном катера искусственной воздушной прослойки с избыточным давлением. Она изолирует большую часть корпуса от контакта с водой. В свою очередь, благодаря этому достигается значительное снижение гидродинамического сопротивления и высокая скорость хода.

Другая особенность этих катеров – это их двигатель. Вместо привычных винтов десантные катера проекта 11770 оснащены новым видом водометного движителя. Лопасти его рабочего колеса приспособлены к работе при постоянном поступлении воздуха в гидравлическое сечение движителя.

Корпус катера выполнен из алюминия. Высота борта у форштевня – 3,45 метра, у меди – 2,9 метра. Катер может перевозить груз и технику со скоростью 30 узлов при волнах до 2 баллов. При волнении моря до 3-х баллов перевозка грузов возможна со скоростью до 27 узлов в пункты морского побережья на расстояние до 600 миль, но масса грузов не должна превышать 29 тонн.

Безопасное плавание при полном водоизмещении допустимо при состоянии моря до 5 баллов. Скорость хода при этом не превысит 8 узлов. Десантный катер может самостоятельно сниматься с мели. Автономность десантного катера по запасам провизии и воды составляет 1 день. Срок службы катера определен в 15 лет с двумя промежуточными ремонтами каждые 5 лет.

Вооружением катер не оборудован.

Десантные возможности

Один основной танк (специальный танк) либо два/два БМП/БТР, либо до 45 тонн груза (при трехбалльном волнении моря — не более 29 тонн), либо 92 человека десанта.

История использования

"Д-144" был построен в 2007 году на Судостроительном заводе "Волга" в Нижнем Новгороде, и в этом же году был переведен в Новороссийск для проведения испытаний. Экипаж этого десантного катера (5 человек) был сформирован и прошел подготовку на Каспийской флотилии, где к тому времени уже были ГКА этого проекта. 19 февраля 2008 десантный катер "Д-144" поднял Андреевский флаг и вошел в состав Черноморского флота России.

По состоянию на январь 2009 года четыре катера этого проекта находились на вооружении Каспийской флотилии, один катер на вооружении Черноморского флота России, еще один катер на вооружении Балтийского флота.

8 октября 2010 в распоряжение Тихоокеанского флота России был сдан новый десантный катер "Д-107" проекта "Серна".

Боевое применение

Катера использовали при полномасштабном вторжении России в Украину. 7 мая 2022 стало известно, что украинские военные ударным беспилотником Bayraktar TB2 уничтожили десантный катер проекта 11770 "Серна" на острове Змеином, который тогда находился под российской оккупацией.

10 ноября 2023 года были поражены два десантных катера спецподразделения ГУР